راغب علامة يتغزل في دعاء لحياوي بـ The Voice.. فيديو

تغزل الفنان اللبناني راغب علامة، في المتسابقة دعاء لحباوي، وذلك بعد اختيارها للصعود للعروض المباشرة النهائية من البرنامج.



وقال راغب علامة بعد اختيارها: "تعرفي إنك نجمة وغنيتي حلو على المسرح وأديش جميلة والستات هيزعلوا مني إني اختارتك".



وأضاف: "شوفتك اتلخبطت وسعيد إنك معايا للنهاية وسأحارب بكِ وفيكِ للنهاية".



وكان راغب علامة، قد اختار المتسابقين مهدي عيّاشي، ودعاء لحياوي، لينتقلا للعروض النهائية الأخيرة على حساب المتسابق شرف أحمد، الذي خطفه راغب علامة من فريق الفنانة الإماراتية أحلام.



يذكر أن البرنامج يختلف هذا الموسم عن سابقيه حيث اختفت العروض المباشرة من البرنامج واعتمد هذا العام على الحلقات المسجلة، كما أنه يختلف هذا العام عن باقي النسخ العالمية حيث سيتم اختيار صاحب اللقب من قبل لجنة التحكيم وليس من خلال تصويت الجمهور.

