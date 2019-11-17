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أخرهن جينيفر لوبيز.. نجمات يروين تجاربهن مع التحرش الجنسى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:30 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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تحدثت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز صاحبة الـ50 عاما عن تعرضها للتحرش في بداية مسيرتها المهنية، الأمر الذي أصابها بالذعر والهلع، خاصة عندما طلب منها أحد المخرجين نزع قميصها أثناء اجتماعها معه، لكنها وضعت حدًا له، ولم تنسى ذلك الموقف طوال حياتها، ولم تكن هي وحدها التي خاضت هذا الأمر السىء؛ بل هناك العديد من النجمات اللواتي يروين تجاربهن مع التحرش الجنسى:-

• أنجلينا جولى
أخبرت الممثلة أنجلينا جولي فى وقت سابق صحيفة النيويورك تايمز أنها خلال إصدار فيلم "بلاينج باي هارت" في عام 1990، أقدم المنتج هارفي وينستن على بعض الأشياء التي كانت غير مرغوبة بالنسبة لها في غرفتها الخاصة بالفندق، ولذلك قررت عدم العمل معه مجددا، وكان شعارها دائمًا: "هذا التصرف تجاه النساء في أي مجال وفي أي بلد مرفوض".

• جينيفر لورنس - كيت بيكنسيل
من الواضح أيضًا أن هناك العديد من النجمات الأخريات اللواتي لم يسلمن من المنتج المتحرش وينستون، فلقد أجبر جينيفر لورانس على الوقوف عارية مع بعض الفتيات أثناء الاختبار للقيام بدور من الأدوار، أما كيت بيكنسيل فدهشت عندما طلبها في غرفته الخاصة، وهي فتاة لم تبلغ بعد الـ 17 من عمرها، ليس هذا فحسب بل كان يرتدي زي الحمام، وكذب عليها أنها ذاهبة لمقابلة عمل.

وهناك بعض النجمات العرب والمصريات الجريئات اللواتي أفصحن عن محاولات التحرش الجنسي بهن:-

• فيفي عبده
تلك المرأة التي باتت تثبت كل يوم أنها تستطيع الوقوف على قدميها بعد كل أزمة تتعرض لها، فهي لا تهتم بما يقال، فأثناء تصويرها لأحد أفلامها الذي جسدت فيه دور راقصة، حاول أحد ما التحرش بها، إلا أنها صفعته على وجهه.

• غادة عبد لرازق
كانت في مشادة طويلة مع مخرج شهير حاول التحرش بها وتعريتها، وملامسة أجزاء من جسمها، الأمر الذي وصلت تفاصيله إلى المحكمة التي برأت المخرج بعد العديد من التحريات.

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