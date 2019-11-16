شيرين عبدالوهاب تكشف سر عودتها للسينما وتفاصيل فيلمها الجديد

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها تستعد لبطولة فيلم جديد من إنتاج مشترك مع وليد منصور، مشيرة إلى أنه لم تحدد البطولة الرجالي بعد.



وأضافت "شيرين" خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من المحتمل أن يكون البطل وجه جديد.



وأشارت إلى أن القصة تدور حول فنان اعتزل أو نهاية مشواره الفني، يسمع صوتها ويقدمها للناس.



وعن سر عودتها للسسينما بعد غياب دام 16 عامًا، منذ آخر أعمالها، وهو فيلم "ميدو مشاكل"، قالت شيرين: "السينما وحشتني، وأنا مدخلتهاش صح، عايزة ادخلها صح، خاصة بعد ما أخدت خبرة كبيرة، وعملنا مسلسل في 8 شهور، كان من المفترض أن يستمر لعامين"، واختمت: "محتاجة يكون لي أفلام".