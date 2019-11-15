لقاء أدبى وورش فنية متنوعة بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث استضاف قصر ثقافة المنيا طلاب التدريب الميدانى بكلية دار العلوم مع الدكتور طارق مختار سعد، بالإضافة إلى استمرار ورشة الأداء الحركى للكابتن يحيى عبد العليم وذلك بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنات.



وعلى جانب آخر؛ أقيمت بالقصر ورشة فنية لعمل كروت إهداء بخامات من البيئة مع طلاب مدرسة اللمطى الابتدائية بالتعاون مع مركز الموهوبين والتعلم الذكى بإدارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، كما نظم القصر ورشة فنية أخرى للرسم والتظليل لرواد قسم الفنون التشكيلية بالقصر وتدريب الرواد على طريقة توزيع الظل والنور على العمل الفنى.



فى الوقت نفسه؛ عقد نادى أدب ملوى لقاء أدبيا متنوعا، وأدار اللقاء الشاعر عاطف شعبان، رئيس نادى أدب ملوى، وبحضور نخبة من الشعراء والمبدعين.