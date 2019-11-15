مجلس حقوق الإنسان يعتمد التوصيات الخاصة بتقرير مصر

اعتمد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، 372 توصية بشأن جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، تمثل نحو ٥ موضوعات رئيسية، وتكررت التوصيات في أكثر من موضوع وهو ما يعنى اعترافا ضمنيا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن سجل حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورا ملحوظا، لا سيما أن وفد مصر الرسمي والممثل للدولة لم يبد أى ملاحظات أو اعتراضات على أى من التوصيات الواردة.



وأقر أمام المجلس بأنه يعطي لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأن وستبدأ الحكومة رأيها فى موعد غايته فبراير المقبل.



ونشير إلى أن مصر قد سبق أن تقدمت لتقريرها يوم ١٣ نوفمبر الماضي، حيث من أصل 136 دولة قدمت توصياتها هناك 39 دولة انتقدت فيها الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان.



بينما أعربت بقية الدول (97) عن تقديرها جهود الحكومة وطالبتها ببذل المزيد من اتخاذ الخطوات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.