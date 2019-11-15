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الصحة

دراسة تكشف أثر التسوق أونلاين على الصحة العقلية

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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التسوق عبر الإنترنت من الطرق التي باتت تسهل علينا الكثير من عمليات الشراء من حيث توفير الوقت والإتاحة، ولكن على الرغم من الفوائد الناجمة عن تلك التجربة، فإن له أضرارًت على الجهة الأخرى ليست مقتصرة على جودة الأشياء أو شكلها، ولكنها أضرار امتدت للصحة العقلية.

وأصبح التسوق عبر الإنترنت والتنقل بين صفحات بيع وشراء المنتجات هواية وغاية شرسة تأكل ساعات طويلة من أوقات المستخدمين، وصلت إلى حد الإدمان، ما وصفه أطباء علم النفس بأنه إدمان التنقل والشراء، حسب ما نشرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.

واعتبر الأطباء التسوق عبر الإنترنت حالة من مشاكل الصحة العقلية، لأن الكثير من الناس يظهرون الآن علامات مقلقة للسلوك قد تصل للهوس بسببه، فقد وجد تحليل جديد لـ122 شخصًا ممن يبحثون عن علاج لاضطرابات الشراء (BSD)، ثلثهم ممن يقومون بالشراء عبر الإنترنت.

وفي الوقت الحالي، لا يتم تصنيف BSD كحالة منفصلة للصحة العقلية، ولكن كـ اضطراب آخر محدد للتحكم في الدافع، ويحتل المراجعة الحادية عشرة للتصنيف الدولي للأمراض العقلية، وهذا الاضطراب يشخص على أنه الانشغال الشديد والشغف بالشراء أو التسوق، بالإضافة إلى الإغراءات التي لا تقاوم والبحث عن الهوية.

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