نجلاء بدر تكشف سر رفضها للبطولة المطلقة.. فيديو

كشفت الفنانة نجلاء بدر، سر رفضها للبطولات المطقلة في أعمالها الفنية، مؤكدة أنه عرض عليها الكثير منها خلال الفترة الماضية ولكنها رفضتها كلها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، إن البطولات المطلقة بالنسبىة لي هي عودة للخلف عشر خطوات، وذلك كونها ترى أن أفلام البطولات الجماعية هي التي تحقق نجاحات أكثر وعمرها أطول لأنها ليست قصة واحدة.



وأضافت: أنها تلقت العديد من الترشيحات للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، ولكنها لم تستقر على أي عمل إلى الآن.



كما كشفت خلال اللقاء، أنها قدمت العديد من الأدوار البعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، فقدمت دور المرأة الخائنة وهي ليست كذلك، كما قدمت دور المرأة الشريرة، وذلك على خلاف طبيعتها في الحقيقة تمامًا ووصفت نفسها بالطيبة جدًا.

