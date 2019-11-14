مايا دياب تنضم لفريق "لوكاندة الأوباش" في أول عمل مسرحي لها.. فيديو

تشارك الفنانة اللبنانية مايا دياب، للمرة الأولى في بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي يتم الاستعداد لها خلال الوقت الحالي.وقالت مايا دياب، خلال لقائها ببرنامج "MBC Trending"، والمذاع عبر فضائية "mbc4"، إنها ستشارك في التمرين للمسرحية والتي ستعرض في 4 ديسمبر بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.وأضافت: "إن شاء الله يا رب تكون خير وفاتحة خير لي في التمثيل، والمسرحية تشمل غناء واستعراض، ويوجد بها قصة ونحن ملتزمين بها والمسرحية حلوة انتظروها".مسرحية "لوكاندة الأوباش"، أول تجربة مسرحية للفنان حسن الرداد ويشارك فيها ماجد المصري وإيمان العاصي وإدوارد وهالة فاخر وشيماء سيف، وهي من إخراج الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.