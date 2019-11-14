إنتاج أول قطعة جلد بشري داخل مختبر بسنغافورة

كشف اليوم علماء في سنغافورة عن أول قطعة جلد بشرية صغيرة الحجم، يمكن طباعتها في أقل من دقيقة وإنتاجها من خلايا وبروتين الكولاجين.



وأوضح مدير المختبر في شركة "دينوفا ساينسز" السنغافورية أن "هذه القطعة الجلدية تحتوي على نفس الخصائص الكيميائية والبيولوجية للجلد البشري الطبيعي، وإنتاجها يمثل خطوة جديدة نحو التغيير لقواعد اللعبة المتعلقة بمستقبل الاختبارات غير الحيوانية لمستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات".