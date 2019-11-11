قيادي بـ"فتح" يدعو للعودة لنهج ياسر عرفات: "المخرج الوحيد من التيه"

قال الدكتور رامي فارس، قيادي بحركة فتح، إن الاحتفال بالذكرى الـ 15 لرحيل الشهيد ياسر عرفات، الرئيس الفلسطيني، أعاد للقضية الفلسطينية حضورها من جديد، مطالبًا بالعودة إلى نهج عرفات الذي كان دائما يدعو إلى الوحدة الوطنية.



وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن عرفات كان دائما ما يؤكد بأن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، ولكن حال مغادرتنا هذا النهج دخلت القضية الفلسطينية في "التيه" حتى الآن.



وأردف: "المطلوب الآن من الفصائل الفلسطينية المختلفة هو العودة لاتباع نهج ياسر عرفات والمحافظة على الوحدة الوطنية والعودة إلى الكلمة الواحدة التي ظل ياسر عرفات يرسيها في الشعب الفلسطيني".

