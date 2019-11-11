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شاب يروى تفاصيل سرقة دار أيتام لأمواله وطرده

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال ياسر زكي، أحد أبناء دور رعاية الأيتام، إنه تربى في دور الأيتام وتعرض للضرب المبرح والقسوة منذ صغره من قبل القائمين على الدار، وبالإضافة لذلك تمت سرقة أموله التي تحصل عليها من عمله وتبرعات تصل على حساباتهم الشخصية.

وأوضح "زكي"، خلال لقائه في برنامج "حواديت شارعنا"، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المبلغ الخاص به الذي تمت سرقته يقدر بـ44 ألف جنيه.

ولفت إلى أنه عندما طالب بأمواله، طرده القائمون على الدار، ولم يسلموه أي أوراق خاصة به، فاستخرج البطاقة الشخصية وباقي الأوراق بنفسه.

وأضاف: "الدار كانت تسرق الأموال التي نحصل عليها مقابل العمل، ومبالغ التبرعات التي كانت تأتي لكل منا باسمه".
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