رد فعل توأم زينة بعد إصابة عينها.. صور

كشفت الفنانة زينة، عن إصابة تعرضت لها مؤخرًا في عينها ألزمتها ارتداء النظارة لعدم تعرضها للأضواء.



ونشرت زينة صور لها بالنظارة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعا ولا حاجة اللهم لك الحمد بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة كنت بلبسها الأول دلع".



وأضافت: "المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة.. قلت له أمال لما أعجز وأبقي كركوبة هتعمل إيه، قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي".



وتابعت: "حبيبي يا ابني أنت وأخوك احلي حاجة في حياتي الحمد لله ربنا يحميكوا ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يا رب".



من ناحية أخرى، تنتظر زينة، عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي يجمعها مع الفنان تامر حسني، ‏وهو من بطولة خالد الصاوي، و‏عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبدالمعطي ‏وإخراج ‏سعيد الماروق، ويُطرح في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل.

