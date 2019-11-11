الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
يوسف إدوارد
يوسف إدوارد

يجعل "بيت المؤمنين" عمار

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:49 م
طباعة


قررت دولة الإمارات تصميم "بيت العائلة الإبراهيمية" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يضم كنيسة ومسجداً وكنيساً تحت سقف واحد، ليكون عنوانًا للتسامح الديني، بتصميم المهندس المعماري "سير ديفيد أجايي أوبي"، البريطاني الجنسية والحاصل على العديد من الجوائز العالمية، طبعًا ذلك بلا شك تقدير للأديان الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، على أن يتم توجيه المسجد نحو الكعبة في مدينة مكة، واتجاه مذبح الكنيسة شرقًا، وسيواجه المنبر اليهودي والتوراة القدس، وسوف يتم تخصيص شارع منفصل للوصول إلى أي من المباني الثلاثة.

وهو أمر قد يساهم في نشر الوئام والتفاهم، ولكنه في الحقيقة يعظِّم من قوة الإمارات وقدراتها الاستراتيجية على التأثير الإقليمي والدولي، وتعاظم نفوذها السياسي على نحو كبير بسبب تحركها الاحترافي على أرض الواقع، بعدما أصبح اسمها يتردد أكثر بسبب نجاحاتها في مجال نشر ثقافة التعايش والتسامح الديني والتعددية، عن المجال الاقتصادي والتكنولوجي.

أما في ما يخص الحالة المصرية فقد أنشئ بيت العائلة المصرية عام 2103، بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة، تحت رئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعضوية عدد من العلماء والمفكرين والخبراء. وبلا شك يولي بيت العائلة المصرية اهتمامًا ورعاية خاصة بالأنشطة الثقافية والدينية، من خلال لجان بيت العائلة المصرية التي تعمل باستمرار وجنبًا إلى جنب، لبحث المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري، والعمل على حلها بأسرع وقت قبل أن تتفاقم.

ولكن نحتاج هنا إلى رصد حقيقي لواقع الدور، بخلاف الصلح بين العائلات في عدد من محافظات الجمهورية، هل ساهم في ضبط الخطاب الديني، وإرساء قيم التسامح والمحبة من خلال التركيز على القيم الإنسانية؟
أتصور أن حرية المعتقد في غالب دول العالم اليوم يضمنها الدستور، ويشمل المعتقد وكل الديانات والأعراق كافة في إطار يهدف إلى تأصيل المحبة والاحترام والتسامح، استجابة لمبادئ حقوق الإنسان والحريات، وهي قيم ارتضاها المجتمع الدولي منذ أمد بعيد ويواصل النهوض بها حتى اليوم، بجانب دعم الجماعة الدينية من رموز وقيادات للمعتقدات الدينية، وقد اتفق غالبهم على الاتحاد والوسطية والتسامح والانفتاح.

هناك جوانب هامة لا بد من أن تلقى رعاية واهتمام المجتمعات المتقدمة، كالسعي لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تنمية وعي الجمهور بأهمية الإحساس بالمسؤولية واحترام القانون، والتأكيد على أهمية وحيوية دور المؤسسات الدينية والتعليمية في إرساء أسس التربية على قبول الآخر والتعايش النابعة من الثقافة المصرية في الأصل.

بجانب تركيز وسائل الإعلام على نشر ثقافة العيش المشترك وتأصيل الأسس والمبادئ التي تعزز تلك القيم ومتطلبات احترامها على أوسع نطاق ممكن، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عبر مشروعات ومبادرات الشراكة المجتمعية بين الجمهور وأجهزة الدولة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

"ما تستعجلوش".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

"الوزراء" يكشف رد صادم من والد مريم مريضة السرطان بعد تهريبها

منذ حوالي 22 ساعة

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

منذ حوالي 4 ساعات

ضابط التحريات فى "دواعش سيناء" يكشف مفاجأة للمحكمة

الصور

image description

"الأطباء" تعلن موقفها من نظام التكليف الجديد

image description

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم ندوة حول "أضرار الزواج المبكر"

image description

جامعة القناة تبدأ فى مجموعة من الأنشطة الرياضية بالمدن الجامعية

image description

قصر ثقافة وادي النطرون يحتفل بالمولد النبوي

image description

استمرار عملية توثيق وتسجيل خبيئة العساسيف

الأكثر قراءة

للمرة الثانية.. راكب يقفز من القطار بسبب غرامة مالية

باب النيابة مفتوح.. تركي آل شيخ يحذر متابعيه على مواقع التواصل

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

وفاة علاء علي لاعب الزمالك الأسبق

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

ads

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

العالم يحيي اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. غدًا

علماء يكتشفون علاجًا جديدًا لسرطان الثدي

هرمون الإجهاد يتحكم في الساعة البيولوجية للجسم

تسبب الأورام.. العلماء يحذرون من الطهى بملاعق بلاستيكية

الرئيس نيوز

الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على تركيا للتنقيب عن النفط بقبرص

"كاري لام": متظاهري هونج كونج يتشابهون مع أعداء الشعب

عميد إعلام الأسبق: من عمل بالقنوات العربية وعاد لمصر لم ينجح

راكب يقفز من القطار بسبب غرامة تدخين سيجارة.. والركاب يعتدون على الكمسري

منوعات

باب النيابة مفتوح.. تركي آل شيخ يحذر متابعيه على مواقع التواصل

كيف احتفل ذوو الاحتياجات الخاصة بالمولد النبوي؟ (صور)

"اشطبوا مصطفى يونس" يتصدر تويتر بعد ثورة جمهور الأهلي

أسترالي يهزم تمساحًا بإصبعه.. وينجو بحياته

كشكول

وكيل "التعليم" بقنا: منع الرحلات المدرسية أثناء السيول و الأمطار

رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراة في اللغويات بين النجراني وابن داود اليمني

"التعليم" توجه مديري المدارس بالدخول علي موقعها يوميا

تعرف علي أعراض وطرق حماية طفلك من "الجدري المائي"

إسلام سياسي

قصة الطفل ألفين الذي استقبلته إيطاليا بعد تجربته مع داعش

بعد اعترافات "عبدالعظيم" و"عبدالغني".. الإخوان تصدر مزاعم جديدة للتغطية على أكاذيبها

حملة إخوانية جديدة لتشويه مصر قبل مراجعة ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة

كيف خاض أردوغان الحرب مع الأكراد؟.. المرصد السوري يجيب

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
يجعل "بيت المؤمنين" عمار
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
المزيد

الثقافة

صالون ناعوت الشهري في شرم الشيخ الاثنين القادم

التنسيق الحضاري يدرج اسم "ماما لبنى" في مشروع "عاش هنا"

السبت.. انعقاد المؤتمر السنوي الثالث لاتحاد كتاب مصر

"بلا إنتاج" للمسرح يعلن لجنة تحكيم دورته العاشرة

صفحتنا ع الفيس بوك