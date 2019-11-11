إليسا تدعم رامي جمال: ممنوع يكون البهاق عذر لغيابك

ساندت الفنانة اللبنانية اليسا، الفنان رامي جمال، عقب إعلان إصابته بمرض "البهاق"، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتبت اليسا عبر حسابها الشخصي علي موقع "تويتر": "ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت. وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حكاية "شكل"... حكاية روح".



وكان رامي جمال أعلن منذ أسابيع عن تعاونه مع إليسا في أغنية من ألبومها الجديد من تأليفه وألحانه، كما شارك في ألبومها الجديد إلى كل اللي بيحبوني باغنيتين:" مفيش أسباب" و"لسة فيها كلام".



وفى سياق آخر، أعلن الفنان رامى جمال عن إصابته بمرض "البهاق"، وعقب معرفة ذلك الخبر انهالت عليه التعليقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يعلنون فيها عن دعمهم وحبهم الشديد له متمنيين له بالشفاء.