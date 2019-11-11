حظك اليوم.. برج الجدى الاثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الجدى قالت:



مهنيًا: القمر المكتمل في برج الثور الصديق يلاطفك فتكون بالف خير وعلى موعد مع النجاح تطوي الصفحات المؤلمة وتعوض عن الوقت الضائع وتتقدم بخطى ثابتة الى الامام.



عاطفيًا: تعيش حالة من الغيرة والتملكية والانفعالات الشديدة، وتفرض عليك الظروف الخضوع لدورات تأهيلية خاصة.



صحيًا: ابتعد عن جو الخلافات والمشاجرات فهذا يسبب لك القلب، واتبع العلاجات الطبيعية البسيطة وتخلَّ عن عاداتك القديمة والسيئة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.