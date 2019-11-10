شقيق هيثم أحمد زكي: كنت أتمنى المشاركة في جنازته وفخور به





عبر رامي عز الدين بركات، شقيق الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، إنه ما زال يعيش صدمة وفاة شقيقه وإلى الآن لا يصدق الأخبار، مؤكدًا أن الأمر مثل الكابوس بالنسبة له.وكشف في أول ظهور إعلامي له، أن شقيقه هيثم، كان يعاني من صداع لفترة قصيرة وخلالها كان يشتكي من أنه غير قادر على النوم، بسبب ألم الصداع، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان حريصًا على صحته، وغذاءه.وأضاف أنه غادر مع والده بعد رحيل والدته الفنانة هالة فؤاد، وعاشوا في لندن طوال الفترة الماضية وحتى الآن، موضحًا أنه كان على تواصل دائم مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلًا: "هيثم كان عايز يجيلي لندن ويعيش معايا بعد الزواج من خطيبته إنجي".وأشار إلى أنه بالرغم من طيبته إلا أنه كان شخصًا قويًا، وكان ينظر إليه دائمًا بفخر، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون موجودًا خلال تشييع الجثمان والدفن.