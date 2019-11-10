شقيق هيثم أحمد زكي يكشف باكيًا وصية والدته هالة فؤاد لهما

كشف رامي عز الدين بركات، شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة هالة فؤاد، أنه كان على علاقة قوية بشقيقه الراحل وأنهما يشبهان بعضهما.



وقال باكيًا خلال حوار تلفزيوني له، إن والدته الفنانة هالة فؤاد، توفيت وكان هو في سن الثالثة من عمره، مؤكدًا أنه تجمعه وشقيقه هيثم الكثير من الصفات.



وأضاف، أن هيثم أحمد زكي، كان دائم الحرص بأن يحكي له عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عندما كانت توصيه برعاية شقيقه الأصغر، وألا يفترقا أبدًا مهما حدث.



وتابع: "هيثم كان دائما يذكرني أننا من أم واحدة وهذا أقوى من الأب، وطالعين من نفس البطن".