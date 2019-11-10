استشاري: كسرة القلب قد تؤدي للموت المفاجئ

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري قلب وأوعية دموية، إن المشاعر السلبية والحزن الشديد من الممكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "متلازمة طبية كشفت حديثًا أن القلوب المنكسرة أو القلوب المحطمة، هم الأقرب للإصابة بازمات قلبية، ووجدوا أن الناس في مقتبل العمر وخاصة السيدات في سن الثلاثين، عند مفارقة حبيب أو المرور أزمة عاطفية فإنها تشعر بألم فظيع ويحدث أن عضلة القلب يحدث فيها شلل مؤقت نتيجة التوتر النفسي وكمية الأدرنالنين، التي تؤدي إلى انكسار القلب ومن الممكن أن تكون مميتة وقاتلة.



وأكد أن الفرح كذلك من الممكن أن يؤدي إلى الوفاة وذلك وفقًا لدراسة أجريت في اليابان خلال المونديال بعدما وجدوا أن ارتفاع حالات أمراض القلب زادت بطريقة كبيرة خلال المونديال.



وأوضح أن السبب الوحيد لتفادي هذه الأعراض هو الاعتدال في حالة الفرح والحزن، والفضفضة في حالة الحزن لأنها تخفف من أعراض هذه الإصابة.