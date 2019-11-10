شقيق هيثم أحمد زكي في زيارة قديمة لمنزل نور الشريف (صورة)

ترتبط عائلة الفنان الراحل نور الشريف، بعلاقة صداقة مع والد رامي عز الدين بركات، نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد، وشقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وزار رامي، منزل الفنان نور الشريف، ونشر صورة له رفقة ابنتيه مي وسارة نور الشريف، من زيارة سابقة لمصر وقبل إطلاق لحيته.



وكان والد رامي، قد كشف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، أنه تأكد من خبر وفاة هيثم عن طريق الفنانة نورا وشقيقتها، والفنانة نيللي، لأنه على تواصل بهم.



ولذلك حرصت الفنانة نورا وابنتها مي نور الشريف، على استقبال رامي في المطار، فور وصول لاستقبال عزواء شقيقه الفنان هيثم أحمد زكي، والذي أقيم في مسجد الشرطة مساء السبت، ورافقته مي وخالتها الفنانة نورا للعزاء، وكان في استقباله الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

