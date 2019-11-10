هيثم شرابي: خالد علي يتعامل مع القضايا الحقوقية بمنظور المكايدة السياسية

قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، إن الوفد المصري الذي سيتوجه إلى جينيف؛ لمراجعة الملف المصري في حقوق الإنسان يجب أن يصطحب معه ملف التنمية الشامل لسيناء، والإنجازات التي تحققت فيها حاليًا، والتي لم تتحقق على مدار 30 سنة في عهد مبارك.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الوفد يجب أن ينتبه إلى أن خالد علي وجماعة الإخوان الإرهابية عملوا على ترويج شائعات حول بيع جزيرة الوراق لمستثمر إماراتي ضمن خطة تشويه ملف حقوق الإنسان في مصر.

وتابع أن خالد علي خلط الملف الحقوقي بالسياسي، وأصبح يتعامل مع القضايا من منظور المكايدة السياسية وليس الطياع الحقوقي.