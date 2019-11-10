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باحث حقوقي: نجاح مصر في قضايا الأقليات حسّن صورتها في مجلس حقوق الإنسان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:12 م
جريدة الدستور
أحمد عبد العزيز
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قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن الوفد المصري سيركز على عدد من الملفات التي تتعلق بتصحيح عدد من المصطلحات أبرزها عدم وجود اختفاء قسري وتهجير لأهالي سيناء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جينيف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "نحتاج من الوفد المصري الحديث بلغة حقوقية وليست سياسية في جينيف".

وأكد "شرابي"، أن نجاح مصر في ملف قضايا الأقليات وعلى رأسها تقنين الكنائس وتعويضات أهالي النوبة ساهم بشكل كبير في تحسين صورتها في مجلس حقوق الإنسان.

ولفت، إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين الحقوق الاقتصادية للمواطنين وعلى رأسها ما تم إنجازه في شمال سيناء.

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