"دوسنا على ديل مين؟".. الجندي يوجه رسالة لكارهي الاحتفال بالمولد النبوي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئ ون الإسلامية، إن العبرة من النهي عن أي احتفال يكون بما يحدث فيه من خسائر، وفي الاحتفال بالمولد النبوي لا توجد سلبيات ولا خسائر.



ووجه "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc": "دوسنا على ديل مين واحنا بنحتفل بالمولد؟ مدوسناش، اللي اتعكنن، وبيلطم هو حر، اللي يولع يولع".



ولفت "الجندي"، إلى أن الاحتفال بالمولد فيه توسعة على العيال والأهل، والتبسم، وتوزيع الصدقات، وصلة الرحم، وكلها من السلوكيات التي حث عليها الدين الإسلامي.



وختم: "كله خير ونفحات عطايا وهدايا، كله عطور وفرحة".