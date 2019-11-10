لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا يكشف فيه رفض نادي ليفربول الإنجليزي الإقامة في فنادق قطر تضامنًا مع حقوق العمال، التي يتم انتهاكها في الدوحة.

وأوضح التقرير أن هناك انتهاكات كبيرة تحدث بحق العمال في الفندق الكبير الذي عرض على النادي الإنجليزي الإقامة فيه، لذلك رفضت إدارة النادي.

وأشار التقرير إلى أن النادي حذر أمير قطر من محاولة التقاط الصور مع النجم المصري محمد صلاح خلال بطولة كأس العالم للأندية، خوفًا من تشويه صورة محمد صلاح، خاصة وأن أمير قطر تلاحقه اتهامات بدعم الإرهاب لاحتضانه الجماعة الإرهابية.