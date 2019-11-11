زوجان يدخلان موسوعة "جينيس" لمرور 80 سنة زواج

احتفل زوجان أمريكيان، بمرور 80 عاما، على زواجهم، حيث قرر الزوج جون هندرسون 106 أعوام، وزوجته شارلوت، 105 أعوام، من مقاطعة ترافيس، تسجيل اللحظة من خلال إقامة حفل صغير بمنزلهما.



وسلط موقع "ديلى ميل" البريطانى، الضوء على الحفل، الذى يعتبر دليل قاطع على دوام الحب والمودة بين الأزواج.



ودخل الزوجان موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، من خلال تسجيل أقدم علاقة زوجية فى عصرنا الحالى.



وكان قد ربط الزوجان علاقتهم ببعض، في عام 1939، الأمر الذى دفع موسوعة "جينيس" بتوثيق هذه العلاقة، وإعلانها أقدم العلاقات الزوجية حيث امتد زواجهم حتى الآن.



وأصبح جون، البالغ 106 سنة، وزوجته شارلوت 105 سنة، معروفين الآن كأكبر زوجين حيّين في العالم، حيث يتوافد الكثيرين لالتقاط الصور معهم، بالإضافة إلى معرفة سر العمر الطويل والزواج السعيد لهم.



والتقى الزوجان في عام 1934 أثناء التحاقه بجامعة تكساس.، حيث كان جون حارسًا لفريق كرة القدم، بينما كانت شارلوت تأخذ دروسًا لتصبح معلمة.