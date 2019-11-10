حقوقي: مصر ملزمة بإجلاء السكان من المناطق الخطر بسيناء وفقا للقانون الدولي

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن الوفد المصري لحقوق الإنسان سيلتقي مقرري لجان حقوق الإنسان بجينيف لمناقشة وعرض التوصيات التي طلبها المجلس من مصر.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تروج للتهجير القصري لسكان سيناء، وتحاول تشويه مصر، على الرغم من أن قانون حقوق الإنسان يلزم الدول بالحفاظ على حياة المواطنين، وإجلائهم من المناطق الخطرة، وتوفير لهم مسكن آمن لحين انتهاء الخطر.

وتابع: "نص القانون الدولي لحقوق الإنسان: تلتزم الدول بإجلاء وإخلاء المناطق التي يحدث بها أزمات وكوارث لحين انتهاء الخطر"، لافتا إلى أن مصر إذا لم تقم بإجلاء السكان من المناطق الخطر في سيناء، تكون قصرت في حق المواطنين، وتعد مدانة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".