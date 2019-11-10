أحمد موسى: حازم عبدالعظيم وعبدالغني كذبا تقارير جمال عيد بشأن أوضاع السجون (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض منظمات حقوق الإنسان الممولة، تتعمد تشويه صورة مصر خارجيًا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حازم عبدالعظيم، وصفوت عبدالغني أدلا أمام لجنة من النيابة العامة بشهادات عن حقوق الإنسان داخل السجن تكذب جمال عيد والمنظمات الممولة".



وأوضح أن صفوت عبدالغني، عضو الجماعة الإسلامية الذي قُبض عليه على الحدود أثناء محاولته الهروب لقطر، وشارك في عدد كبير من الاغتيالات، ورغم ذلك كذب منظمات حقوق الإنسان، في تقريرها عن معاملة السجون في طره.



ووجه موسى الشكر للهيئة العامة للاستعلامات لحرصها على تصوير شهادة عبدالعظيم وعبدالغني، كي يعرف الرأي العام الحقيقة، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان الممولة بالاعتذار لمصر.