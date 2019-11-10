"ارتكب إفكًا".. كيف حاول الهارب سليم عزوز تشويه الدولة؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، محاولة الإخواني الهارب سليم عزوز، تشويه الدولة المصرية، بنشر صورة لسيدة مصرية تعرضت للإهانة من "البلدية" بإلقاء الخضار الذي تبيعه على الأرض.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، على الصورة قائلًا: "الصورة دي كانت يوم 6 نوفمبر 2018، يعني من سنة تقريبا، وفي برنامج 90 دقيقة، تناولنا الموضوع يومها، والسيدة تدعى كريمة حمدان".

وأضاف، أن محافظ دمياط منال ميخائيل التقت السيدة التي تعرضت للإهانة، واتخذت قرارًا بإقالة رئيس مدينة رأس البر بسبب الوقعة، وعوضت السيدة كريمة حمدان، ومنحتها "باكية" تبيع فيها الخضروات في الموقف.

وعن نشر سليم عزوز للصورة، قال "الباز": "هذا الرجل ارتكب إفكًا، وهو واعٍ لما يفعله، لكن الناس اللى في مصر أحيانا لما الصورة تتروج بتستفزهم".