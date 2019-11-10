الأمم المتحدة تعرض على العراق أجندة للتعامل مع التظاهرات

طالبت البعثة الأممية في العراق، الحكومة العراقية بالتحقيق في حالات الاختطاف والكشف عن المتورطين في هذه الحوادث واستهداف المتظاهرين.



واقترحت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان مساء اليوم الأحد، على الحكومة برئاسة عدل عبد المهدي مجموعة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات التي بدأت منذ أكتوبر الماضي وما زالت مستمرة في أنحاء البلاد.



وطالبت البعثة الأممية في بيانها السلطات العراقية بالإفراج عن الموقوفين جراء التظاهرات وعدم ملاحقة المحتجين الذين يخرجون للتظاهر بشكل سلمي، مشددة على ضرورة مساءلة كاملة للجناة وإنصاف الضحايا.



ودعت البعثة الأممية قوات الأمن العراقية إلى ضبط النفس وعدم استخدام الذخيرة الحية مشددة على الحق في التظاهر السلمي وفقا لنصوص الدستور.



وأعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان، مقتل أكثر من 300 عراقي وإصابة حوالي 15 ألف منذ بدء التظاهرات مطلع أكتوبر الماضي.