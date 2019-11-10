إطلاق اسم الشهيد رقيب عمر قطرب على مدرسة قرية سندبسط الإعدادية

قرر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد رقيب عمر شعبان قطرب على مدرسة سندبسط الإعدادية تخليدًا لذكراه.



وكان محافظ الغربية قد أدى صلاة الجنازة على روح شهيد القوات المسلحة رقيب عمر شعبان قطرب الذى استشهد بالحادث الإرهابي الغاشم أمس برفح.



حيث أقيمت صلاة الجنازة اليوم، بمسجد الحاجة فردوس، بقرية سندبسط بزفتى.



كما تقدم محافظ الغربية الجنازة العسكرية المهيبة التي شارك فيها الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة الذين رددوا عبارات مناهضة للإرهاب.



وشارك في الجنازة اللواء حازم الذهبى حكمدار المحلة والعقيد عبدالمنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن مركز زفتى وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة ولفيف من ضباط وأفراد القوات المسلحة.



وعقب الجنازة قدم محافظ الغربية، والضيوف واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيًا الله عز وجل لأسرته الصبر والسلوان.