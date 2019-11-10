بعد مصرع 4 أشخاص.. 3 حلول لمواجهة "بالوعات الموت"

كشف المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أن شركات المياه وضعت تصورًا لحل مشكلة سرقة أغطية البالوعات، وهي وضع شبكة من الأسياخ تحت الغطاء، وفي حال سرقة الغطاء، لن يسقط أحد في البالوعة.



وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten": "لكن الحل الجذري، أن نكون كلنا حراس على المسألة، لو كل واحد شايف حد بيسرق يبلغ عنه، الظاهرة تختفي".



ولفت إلى التوجه لحل آخر، وهو صنع أغطية من مادة معينة لن يستفيد بها السارق، موضحًا أن معهد بحث البناء يعمل على تقييم التجربة.



واتفق "رسلان"، مع الديهي، في اقتراحه تغطية شوارع مصر بالكاميرات، لضمان الأمن وعدم السرقة.



وأردف: "توجد كاميرات كثيرة في الشوارع لمراقبة المرور، كما أن الأمن يستعين بكاميرات القطاع الخاص في حال حدوث سرقة لتحديد هوية السارق".



ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران، إثر سقوطهم فى بالوعة صرف صحى بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.