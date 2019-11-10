بورش تطرح نسخة كهربائية من طراز "كايمان"

تعمل شركة بورش الألمانية المصنعة للسيارات على طرح نسخة جديدة من طراز "كايمان" بمحرك كهربائي، بديلا عن الحالية التي تعمل بمحرك وقود تقليدي.



ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن عدة مصادرة منها برنامج "توب جير"، والموقع الإلكتروني لمجلة "كار ماجازين"، كشفت عن معلومات تتعلق بالنسخة الكهربائية المرتقبة من طراز "كايمان"، منها موعد الطرح الرسمي وقوة المحرك.



وحددت بورش موعدًا للكشف رسميًا عن النسخة الكهربائية من طراز "كايمان" بحلول عام 2023 المقبل.



ويعمل طراز "كايمان" بمحركين كهربائيين، ينتجان معًا طاقة إجمالية تقدر بـ400 حصان، كما ستتوفر هذه النسخة الكهربائية من "كايمان" بنظام رباعي الدفع all-wheel.



وأضاف موقع "موتور وان"، أن شركة بورش ستستعين بمساعدة شركة تطوير السيارات الكهربائية الكرواتية "ريماك"، بعد أن أصبحت تمتلك بورش أسهما بها بنسبة 15.5%.