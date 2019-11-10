محمد عساف يلتقي جمهوره السعودي.. 15 نوفمبر

يستعد الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج Arab Idol، لإحياء حفل غنائي كبير في موسم الرياض والذي تنظمه هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك يوم 15 نوفمبر الجاري.



الحفل من المقرر إقامته يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، في ونتر وندرلاند الرياض، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره من الجنسين.



ويشارك محمد عساف في الحفل الفنانة البحرينية حلا الترك، والتي تغني في موسم الرياض للمرة الأولى.



يذكر أن الفنانة السعودية داليا المبارك، أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس السبت ضمن فعاليات موسم الرياض، وحضره حشد هائل من جمهورها من الجنسين.