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"القابضة للمياه": الدولة وفرت مياه شرب بنسبة 98% على مستوى الجمهورية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:33 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرف والصرف الصحي، إن القاهرة وحدها فيها أكثر من 200 ألف بالوعة، أغطيتها مصنوعة من الزهر، والغطاء يتكلف 5 آلاف جنيه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، إلى أن الدولة وفرت مياه شرب بنسبة 98% على مستوى الجمهورية، أما الصرف الصحي أمامه وقت، لأن الصرف الصحي في القرى عام 2014 كان بنسبة 12%، وتسعى الدولة لرفع النسبة بحلول 2022 إلى 50% أو 60%.

يُشار إلى أن لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب شخصان آخران، إثر سقوطهم في بالوعة صرف صحي بقرية زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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