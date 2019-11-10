"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

فى جو من بهجة الاحتفالات تعاون فرع ثقافة القاهرة مع المتحف الإسلامى فى احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف، تضمنت ورشة فنون تشكيلية مع أبناء مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالزيتون، قام خلالها إخصائى الفنون التشكيلية مشرف الورشة بعمل نماذج فنية تعبر عن المناسبة بمشاركة أبناء المركز منها عروسة المولد والحصان باستخدام خامات آمنة "ورق الكانسون والفوم جليتر".



وبعد الورشة انتقل الجميع إلى بهو المتحف للاستمتاع بعرض مبهج للتنورة، حيث شاركهم الراقص فى الرقص بالتنورة على أنغام الإنشاد وأغاني خاصة بالمديح.