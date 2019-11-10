الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

حنان مطاوع تتعاقد رسميًا على "رحيق زهرة"

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 03:05 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
طباعة
تعاقدت الفنانة حنان مطاوع رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "رحيق زهرة"، الذي كان يحمل عنوان "بنت القبايل"، ويخرجه المخرج حسني صالح.

وقالت "حنان"، لـ"الدستور"، إنها سعيدة ومتحمسة لهذا العمل بعدما قرأت السيناريو الخاص به، والذي يتضمن أحداثا شيقة وجديدة على الدراما المصرية، مشيرة إلى أن العمل من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، خاصة أنه ينتمي لنوعية الأعمال المطولة، ويحتوي على 45 حلقة.

المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة في الأعراف والعادات من الصعب أن تلتقي في مكان واحد، إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، وهو من المسلسلات ذات الإنتاج الضخم، وموضوعه يتحدث عن "الأخلاق" في ظل الظروف التي نعيشها الآن.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب ونضال الشافعى ومحمود عبدالمغنى وأنوشكا، وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبدالعزيز وأشرف عبدالغفور، ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، وبهاء ثروت، وعمرو درويش، وعمر زهران.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 30 درجة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزير البترول يباشر عمله غدًا بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل بدء التسجيل الإلكتروني لوحدات إعلان الإسكان الاجتماعي الـ12

الصور

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

image description

الثلاثاء.. تسليم منازل الأسر الأكثر احتياجًا فى كفر الشيخ

image description

شخصيات لا تنسى.. الشيخ "خلوي" أقدم مؤذن بالخارجة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

كيف يصاب طفلك بالحمى الروماتيزمية؟

اكتشاف سبب وفيات مدخنى السجائر الإلكترونية

"باكلوفين" الباسط للعضلات يصيب كبار السن بالتشوش

تعرف على اشهر امراض الشتاء

الرئيس نيوز

سياسيون ليبيون: تحرير طرابلس اقترب ومليشيات السراج تطلب الخروج الآمن

سعفان يشهد توقيع 35 اتفاقية عمل بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ6534 عاملاً

"الكهرباء": خطة تحويل العدادات مسبوقة الدفع تمتد حتى 2025

النائب محمد فؤاد يطالب "المركزي" بتمويل وحدات محدودي الدخل

منوعات

طائر يتسبب في تأخر إقلاع طائرة لمدة 20 دقيقة (فيديو)

مصطفى يونس: "اللى أمه حلوة" يلعب فى ناشئى الأهلى (فيديو)

في مئوية مخترعه.. طلبة روس يتدربون على تجميع كلاشينكوف

ألمانيا ترسل قطعة من جدار برلين إلى ترامب

كشكول

غداً.. حفل كورال أطفال مصر بقيادة سليم سحاب بجامعة القاهرة

"الوزراء": التعليم حصلت علي 9% من رصيد شكاوي شهر أكتوبر

"ثورة أمهات مصر": مدير"تلا الصناعية"مثال للمسئول المتسامح

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية ٢٠٢٠.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

القادرية البودشيشية تطلق إذاعة "صفا" لتغطية فاعليات الملتقى الصوفى العالمى بالمغرب

اليوم..صوفية العالم تحتفل بالمولد النبوى فى حضرة "القادرية البودشيشية" بالمغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

أحمد مراد يهدد منتقديه ويصفهم بـ"أشباه المثقفين"

ثقافة دمياط تناقش قضية التمييز والعنف ضد المرأة

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية دور المعلم

محاضرات تثقيفية وأنشطة متنوعة بثقافة أسيوط

صفحتنا ع الفيس بوك