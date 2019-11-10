حنان مطاوع تتعاقد رسميًا على "رحيق زهرة"

تعاقدت الفنانة حنان مطاوع رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "رحيق زهرة"، الذي كان يحمل عنوان "بنت القبايل"، ويخرجه المخرج حسني صالح.



وقالت "حنان"، لـ"الدستور"، إنها سعيدة ومتحمسة لهذا العمل بعدما قرأت السيناريو الخاص به، والذي يتضمن أحداثا شيقة وجديدة على الدراما المصرية، مشيرة إلى أن العمل من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، خاصة أنه ينتمي لنوعية الأعمال المطولة، ويحتوي على 45 حلقة.



المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة في الأعراف والعادات من الصعب أن تلتقي في مكان واحد، إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، وهو من المسلسلات ذات الإنتاج الضخم، وموضوعه يتحدث عن "الأخلاق" في ظل الظروف التي نعيشها الآن.



المسلسل بطولة: سمية الخشاب ونضال الشافعى ومحمود عبدالمغنى وأنوشكا، وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبدالعزيز وأشرف عبدالغفور، ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، وبهاء ثروت، وعمرو درويش، وعمر زهران.