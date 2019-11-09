أودى تعتزم طرح سيارتها RS6 Avant غدا

تطرح شركة أودي، سيارتها RS6 Avant في الولايات المتحدة، غدآ الأحد بكاليفورنيا، ويتم التسليم بدايةً من العام المقبل.

وقال فيليب برابيك، المدير التنفيذي لشركة أودي الأمريكية، إن الشركة أودى تتمتع بتراث وتاريخ عريق مصدر اهتمام الكثير من عشاق سيارات الواجن حول العالم والتي تجذبهم على مدار سنوات عديدة تصميمها وأدائها العالي في الولايات المتحدة.

تعمل سيارة أودي الخارقة بواسطة محرك V8 مزدوج التوربو، والذي ينتج قوة 592 حصان وعزم دوران قدره 800 نيوتن متر، مع ناقل حركة Tiptronic ذو ثمان سرعات مع برنامج رياضي، كما تتوفر السيارة بنظام دفع على جميع العجلات ونظام دفع رياضي بشكل قياسي.

تتميز 2020 RS 6 Avant بشبك أمامي ذو شكل قرص عسل أسود لامع، وجناح على حافة السقف، بالإضافة إلى مصد RS مع مشتت هواء خلفي أسود لامع.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية، فتنتشر لمسات تصميمية الخاصة بـ RS، بالإضافة إلى نظام MMI الاستجابة اللمسية الجديد من أودي ومجموعة من تقنيات الأمان والراحة.