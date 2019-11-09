"بينها إسرائيل".. 6 قوى تؤثر في تقرير حقوق الإنسان في مصر

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول ملف حقوق الإنسان في مصر يمكن توجيهه بنسبة 70%.



وأوضح شرابي خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هناك 6 قوى مؤثرة في توجيه التقرير، تأتي بريطانيا وأمريكا في المقدمة من خلال النفوذ اللسياسي، ثم يليها قطر بالتمويل، وتركيا بعلاقاتها مع حلف الناتو، وبعدهم إسرائيل، ثم الإخوان والمراكز الحقوقية التي تعمل لحساب الإخوان.



ولفت شرابي، إلى أن الإخوان تعتمد في نفوذها على 3 منافذ، الأولى الإعلام حيث يشتروا ساعات ومساحات إعلامية في وسائل أوروبية لبث أكاذيب حول حقوق الإنسان في مصر، وثانيها المراكز الإسلامية، وثالثها استغلال الشباب المهاجر.

