منشد ديني: طورنا كلمات وألحان الإنشاد لتسهيل وصولها للناس

قال المنشد الديني محمود هلال، إننا نعمل على تطوير الإنشاد الديني لأن الشباب الآن بدأ يسمع موسيقى جديدة وكذلك موسيقى وآلات غربية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، أن الموسيقى الآن تجددت وأصبحنا نحتاج للحن بسيط وسهل للناس تحفظة وليس صعًبا مثل ألحان زمان، لأنه لم يعد أحد يسمعها الآن.



وتابع: "طورنا من الألحان والكلمات لكي تكون سهلة وبسيطة على أذن المستمع حتى نستطيع الوصول إليهم".



وأكد أن الجزائر والمغرب، هما الدولتان الأقوى في الإنشاد الديني، لأن لديهما تراث جميل وثقافات مختلفة في المقامات والعرب ولديهم السلم الخامسي مثل النوبة لدينا، وكذلك الأشياء الأندلسية وسوريا كذلك من المحترفين في فن الإنشاد الديني.

