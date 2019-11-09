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مصر

لحظة اشتعال النيران بإطارات الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ (فيديو)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:56 م
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
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حصلت «الدستور» على مقطع فيديو يرصد لحظة اشتعال النيران بإطارات الطائرة الأوكرانية بمطار شرم الشيخ.

وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ، لنشوب حريق في أحد إطاراتها نتيجة تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وأوضح المصدر - في تصريح مساء اليوم السبت - أن فريق عمل شركة "مصر للطيران" للخدمات الأرضية قام على الفور بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق، والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، مضيفا أنه تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، وا تباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وأشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ على الأداء الاحترافي في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة، والدعم السريع في إطفاء الحريق، وإخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.
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