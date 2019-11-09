شرابي يكشف موعد نتائج المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان

قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي، إن مجلس حقوق الإنسان في جينيف، أصدر 300 توصية حول الأوضاع الحقوقية في مصر، وعلى مصر أن تقدم غدًا في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، إفادة بما قدمته حول هذه التوصيات، موضحًا أن نتائج المراجعة تصدر في مارس 2020، ليوضح إن كان رد مصر على التوصيات جيد، أم لا.



ولفت شرابي، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن مصر قبلت من التوصيات 223 توصية، وقبلت 24 توصية بشكل جزئي، وأخذت العلم بـ29 توصية، ورفضت 23 توصية تمامًا، كان من ضمنها توصية لإسرائيل بالإفراج عن عودة ترابين الجاسوس الإسرائيلي وتعويضه.



وأوضح أنه من بين التوصيات التي تم رفضها هو توصية بالتحقيق في جريمة قتل جماعي بميدان رابعة، مردفًا: "المجلس أصدر وقتها حكم بأن هناك قتل جماعي وطالب بمحاكمة المجرمين، بينما الإطار السليم لعرض مثل تلك المشكلة هو القول إن هناك بيانات وردت بشأن واقعة تمت في يوم كذا شهر كذا برجاء التحقيق فيها، وليس إصدار حكم عنها".

