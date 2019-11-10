تنفيذا لاتفاق الرياض.. الخارجية اليمنية تمارس عملها من عدن اليوم

تستأنف وزارة الخارجية اليمنية، كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداء من اليوم الأحد، تطبيقا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في السعودية.



وأوضحت الخارجية اليمنية في بيان لها، مساء اليوم عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.



وقال البيان إن الرئيس هادي، وجه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقعة بنودها في عاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الأسبوع الماضي.