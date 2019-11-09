الباز عن فضح "الجوكر" المصري: الإخوان يعيشون زمن الكباريه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه كشف علاقة تامر جمال صاحب شخصية الجوكر المصري، بعلاقة جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد تحريضه ضد الدولة، لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعواته المخربة.



وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإخوان استخدموا "عطوة كنانة"، في إطار خطة ممنهجة لنشر الفوضى.



وعلق على المشاركين في هاشتاج، "الجوكر المصري يمثلني"، قائلًا: "يمثلك إيه يا شوية مخربين؟ بتمثلك رقاصة في كباريه درجة ثالثة؟".



وأردف الباز: "الإخوان يعيشون زمن الكباريه، يطلعوا رقاصات، كل رقاصة تعمل نمرة وتنزل، مثل محمد ناصر ومعتز مطر رقاصتين، نزلوهم وطلعوا محمد علي يعمل نمرة، والآن نمرة الجوكر المصري، والمواطن قاعد بيتفرج، وشايفينهم، خلوا بالكم من الموضوع".

