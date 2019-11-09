السبت 09 نوفمبر 2019 الموافق 12 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

لطيفة تدعم هذا المتسابق في The Voice.. وتوجه رسالة لراغب علامة (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 09:07 م
لطيفة
لطيفة
سناء إسماعيل
طباعة
وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر خاصة للفنان اللبناني راغب علامة، بصفته عضو لجنة تحكيم برنامج The Voice، وذلك بعد اختياره مواطنها مهدي عياشي للتأهل لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج.

وقالت لطيفة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أهنيك فعلا على اختيارك لمهدي من تونس كم هو متميز ومتمكن وحساس.. مبروك ويارب أفرح به ويكون The Voice".

وكانت المواجهة الأولى من حلقة The Voice، شهدت مواجهة شرسة بين مهدي عياشي، وأماليا سعد، ونور وغنى منذر، واختار راغب علامة المتسابق التونسي مهدي عياشي، للتأهل لمرحلة العروض المباشرة.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول "بلوك" لأحلام في The Voice من نصيب راغب علامة

متسابق يثير تحدى لجنة The Voice.. وراغب علامة: اللى باعنا خسر دلعنا

سميرة سعيد تحظر محمد حماقى فى "The Voice"

مزحة راغب علامة لمتسابق في The Voice

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة بديلة فى ملف "سد النهضة".. ماذا يعنى احتكام مصر للمادة الـ10 من اتفاق 2015؟

منذ يوم

أصدقاء الطالبة شهد يروون تفاصيل الأيام الأخيرة قبل اختفائها

منذ حوالي 8 ساعات

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

منذ يوم

انتشال جثة فتاة من نيل الجيزة.. ومصادر: ترتدى نفس ملابس «شهد»

الصور

image description

الحجار وصابرين وعدد من نجوم الفن في عزاء محمد الحلو مدرب الأسود

image description

تكريم نجوم الفن في احتفالية مبادرة مرضى السرطان

image description

تألق عاصي الحلاني في حفل الموسيقى العربية ونجله يخطف الأضواء

image description

توزيع "الشربات والمهلبية".. أبرز مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي

image description

الكاميرون يتعادل مع غانا فى أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الأكثر قراءة

من محضر الشرطة.. مفاجآت حول ملابسات وفاة هيثم أحمد زكى

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

حقيقة رفع قيمة الإيجارات بوحدات الإسكان الاجتماعى بالقاهرة

والد أنغام: "أعلم أن ابنتى تستعجل دفنى"

أيام زمان

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

نجم الساعة

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

الصحة

تعرف على اشهر امراض الشتاء

عقار Reblozyl صالح لعلاج اضطراب "بيتا ثلاسيميا"

الشاى الأخضر يمنع تكاثر الخلايا السرطانية

4 أنواع من الأعشاب تساعدك على النوم العميق

الرئيس نيوز

حضور كثيف للفنانين بعزاء هيثم زكي.. وشقيقه يتلقى العزاء

تكتل "٢٥-٣٠" يعلن رفضه إحالة أحمد طنطاوي للجنة القيم

مطار شرم الشيخ ينقذ طائرة أوكرانية من حريق

الرئيس النمساوى يحتفل بالذكرى الثلاثين لسقوط حائط برلين

منوعات

دراسة تكشف فوائد ممارسة الرياضة بعد سن 60 عاما

دراسة: النباتات المنزلية عديمة الفائدة

خسر 80 كجم ليصبح ضابط شرطة

أجمل صور التهنئة بالمولد النبوى الشريف 2019

كشكول

طالبة بحقوق المنيا تنتحر بعد رفض شقيقها ذهابها إلى الكلية

محافظ الوادي الجديد يكرم طالب اخترع "تكييف" بخامات محلية

فتح باب التقدم لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات

"عجلان" يقدم التعازي في وفاة معلمين وطلاب في حادث

إسلام سياسي

باحثة مغربية: التصوف انتصر للمرأة ولم يضطهدها

في حضرة الطريقة البودشيشية..."المغرب" تستقبل الآثار النبوية الشريفة

عاصم عبدالماجد يسخر من الإخوان بعد تقرير الأمم المتحدة

أخر تقاليع الإخوان.. الإرهابية تطلق خطة تحريضية ضد مصر يتزاعمها المقاول الأجير

مقالات الرأي
ماجد حبته
دا سيلفا «ع الأسفلت».. مؤقتًا
ماجد حبته
قطر تتحصن بالديمقراطية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ إبراهيم حمروش.. المهتم بالقراءة والتحصيل
د.كريمة الحفناوى
102 عام على مقاومة المشروع الاستعمارى
المزيد

الثقافة

"عنبر تاء" رواية جديدة لمحمود جمال عن دار "لوغاريتم"

بالونان من الفرح

الليل فى بلدنا

الكاتبة الإيطالية: جراتسيا ديلدا

صفحتنا ع الفيس بوك