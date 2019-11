لطيفة تدعم هذا المتسابق في The Voice.. وتوجه رسالة لراغب علامة (صور)

وجهت الفنانة التونسية لطيفة، رسالة شكر خاصة للفنان اللبناني راغب علامة، بصفته عضو لجنة تحكيم برنامج The Voice، وذلك بعد اختياره مواطنها مهدي عياشي للتأهل لمرحلة العروض المباشرة من البرنامج.



وقالت لطيفة، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أهنيك فعلا على اختيارك لمهدي من تونس كم هو متميز ومتمكن وحساس.. مبروك ويارب أفرح به ويكون The Voice".



وكانت المواجهة الأولى من حلقة The Voice، شهدت مواجهة شرسة بين مهدي عياشي، وأماليا سعد، ونور وغنى منذر، واختار راغب علامة المتسابق التونسي مهدي عياشي، للتأهل لمرحلة العروض المباشرة.