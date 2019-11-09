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السقا وحلمي وإمام ونجوم الفن في عزاء هيثم أحمد زكي.. صور

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:43 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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توافد عدد كبير من نجوم الفن إلى عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والمقام خلال الوقت الحالي بمسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وحرص على التواجد عدد كبير من النجوم ومنهم أحمد السقا، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، ومحمد إمام، وباسم سمرة، ومحمد رمضان، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، ومحمد رجب.

كما شاركت الفنانة مي نور الشريف، والفنانة المعتزلة نورا، والفنانة شهيرة، والفنانة التونسية درة، وهنا شيحة، وحلا شيحة، وناهد السباعي.

وتلقى عدد كبير من النجوم العزاء في وفاة هيثم أحمد زكي، ومنه أحمد السقا، ومحمد إمام، ومحمد هنيدي، وكان أحمد السقا، هو من تولي دفن جثمان هيثم أحمد زكي.

يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وتسببت وفاته في صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشارع المصري.

وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن إلى جوار والده الفنان أحمد زكي على طريق الواحات، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمانه.
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