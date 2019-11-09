أنباء عن سقوط قتيل و35 مصابًا جراء مواجهات بين الأمن والمتظاهرين ببغداد

أفاد مراسل قناة الغد ببغداد، محمد فاضل، بورود أنباء عن سقوط قتيل، وإصابة 35 آخرين جراء مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ببغداد.



وأوضح مراسل الغد، أن عمليات الكر والفر مستمرة، وأن المواجهات محصورة في ساحة الخلاني، ولم تصل لميدان التحرير، كما أن الأمن يتعامل مع المتظاهرين، بإطلاق كثيف لقنابل مسيلة للدموع، ولا استخدام لرصاص الحي أو الرصاص المطاطي.



وأكد أن القوات تتعامل بطريقة تفريق التظاهرة عن طريق إطلاق الغاز المسيل للدموع.

