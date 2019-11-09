المجلس الدستورى الجزائرى يرفض الطعون الخاصة بـ أوراق مرشحى انتخابات الرئاسة

قال مراسل قناة الغد من الجزائر، إن المجلس الدستوري رفض كل الطعون التي تقدم بها تسعة أشخاص على رأسهم خرشي النوي وموسي بن حمادي بعدم قبول ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.



وأضاف مراسل الغد، أن المجلس الدستوري الجزائري اختار القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، وتضمنت القائمة رئيسي حكومة سابقين، هما علي بن فليس وعبدالمجيد تبون وزير أول أسبق، بالإضافة إلى عزالدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبدالقادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، كما تضمنت القائمة النهائية اسم عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل والمناضل السياسي



وأشار مراسل قناة الغد، إلى أن قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن ومُلزمة لجميع السلطات فلا مجال لرفضها، وأكد أن بعض المترشحين عجزوا عن جمع خمسين ألف توكيل وهو العدد المطلوب لاستيفاء الأوراق التي تؤهل أصحابها لخوص الانتخابات الرئاسية.



