برسالة غامضة.. إنجي المقدم تهنئ إياد نصار في عيد ميلاده

هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقها الفنان الأردني إياد نصار، بمناسبة عيد ميلاده، والذي يحتفل به يوم 9 نوفمبر.



ونشرت "المقدم" مجموعة من الصور التي تجمعها بإياد نصار، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصور برسالة يشوبها الغموض، قائلة: "كل سنة وإنت أسعد يا شريكي في الجريمة، متألق دائمًا وأبدًا".



يُذكر أن الفنانة المصرية إنجي المقدم، متزوجة من الليبي طلال السويحلي، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما منذ الجامعة، وتم الزفاف في عام 2001، وأثمر عن ولد وفتاة.



