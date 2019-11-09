فرنسا تحتفى بمصر فى افتتاح مهرجان كورسيكا للموسيقى

في إطار فعاليات احتفالات عام مصر- فرنسا التى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر حتى نهاية 2019، وتزامنا مع الاحتفال بمرور 150 عاما على افتتاح قناة السويس، شهدت وزيرة الثقافة، وإيهاب بدوي سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم فى اليونيسكو، والدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافي المصري بفرنسا، حفل افتتاح الدورة الـ21 لمهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط الذى أحياه فريق "براس ساوند" باند للنفخ والإيقاع التابع لأكاديمية الفنون باعتبار مصر ضيف شرف الدورة الحالية.



تألق شباب "براس باند" من خلال التنوع الموسيقي والمزج بين المؤلفات الإيقاعية العالمية والمصرية، وجاء تجاوب وتفاعل الجمهور ليعبر عن براعة أعضاء الفريق وينقل صورة حضارية رسمت أحد ملامح الإبداع المصرى المعاصر ولاقى إشادة من الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام.



وأكدت وزيرة الثقافة أن الفعاليات التبادلية خلال عام مصر- فرنسا تلعب دورا هاما في إثبات قدرة القوى الناعمة على دعم وتوطيد العلاقات بين الشعوب باعتبارها أداة فاعلة للتواصل، مشيرة إلى أن دعوة مصر للمشاركة كضيف شرف في المهرجان تعكس مكانة مصر بقوتها الناعمة وثقلها حضاريا وتاريخيا، إضافة إلى التقدير الدولى للوطن ومبدعيه الذى يبرز الريادة الإقليمة والدولية لأقدم الحضارات الإنسانية.



من جهته، أشاد السفير إيهاب بدوى بالحضور المصرى فى المحافل الدولية بشكل عام وأبدى سعادته بنجاح المشاركة فى مهرجان كورسيكا الدولي لموسيقى البحر المتوسط، منوها إلى أن الأنشطة التبادلية التى أقيمت خلال عام مصر- فرنسا حققت أهدافها الموجوة، المتمثلة فى نقل معالم الحراك الفكرى والفنى فى المجتمعين إلى جانب فتح قنوات الاتصال بين المبدعين وتعزيز التقارب بين الشعبين الصديقين.