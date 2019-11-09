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منوعات

"إنستجرام" يحجب "الإعجابات" في الولايات المتحدة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس "إنستجرام" أن اختبار إخفاء "الإعجابات" على هذه المنصة لتشارك الصور ومقاطع الفيديو سيبدأ في الولايات المتحدة.

وقد نشر رئيس "إنستجرام" آدم موسيري، في تغريدة "قمنا باختبار لجعل الإعجابات خاصة على إنستجرام في عدد من البلدان هذا العام" مضيفا "نعمل على توسيع هذه الاختبارات لتشمل جزءا صغيرا من المستخدمين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل".

وبدأت خدمة "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك" هذا الإجراء في مايو في كندا ثم في يوليو في أستراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابان والبرازيل ونيوزيلندا، بهدف خفض الشعور بالضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات إلى هذا التطبيق، لتأثيره سلبا على الصحة العقلية.

وأكدت "فيسبوك" في سبتمبر أنها تعمل على إخفاء عدد "الإعجابات" التي تحصل عليها المنشورات.

ومن شأن تدابير مماثلة دفع الناس إلى التركيز ببساطة على المحتوى الموجود في المنشورات، وليس على عدد "الإعجابات" التي حصدها منشور ما، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المستخدمين.

واختبرت خدمة "تويتر" أيضا إخفاء عدد المرات التي أعيد فيها نشر التغريدات وفقا للمسئول عن تطوير المنتج كيفون بيكبور.

وقد أظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة العام 2018 أن 72% من المراهقين في البلاد يستخدمون "إنستجرام"، وأن نحو 40% منهم شعروا بأنهم مضطرون لمشاركة المحتويات التي جمعت الكثير من "الإعجابات" أو التعليقات فقط.
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