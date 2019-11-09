والى: مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية يوفر فرص عمل

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية للدولة خطوة إيجابية هامة لها مردود إيجابى قوى يساهم في جذب الاستثمارات، وتوفير المزيد من فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، ودفع عجلة التنمية في القطاع المعمارى والقطاعات الأخرى ليعود ذلك بالنفع فى رفع الناتج القومي ودعم الاقتصاد.



وأضاف أن القطاع الخاص يوجد به الكثير من الخبرات والكفاءات، التي يحتاجها القطاع الحكومي والتى تساعد في تحقيق طفرة كبيرة فى قطاعات الدولة وبالتالى فإن دعوة الرئيس للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة، دعوة إيجابية، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص مع القوات المسلحة، رائعة إذ تساعد على التغلب وكذا عدم مواجهة الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ المشروعات.



وأشاد باستجابة الحكومة وعقدها لقاءات بين المطورين العقاريين ومسئولين حكوميين لوضع اللمسات النهائية لآلية مشاركة الشركات الخاصة فى تنفيذ مشروعات إسكان متوسط واجتماعى ومتوقع الوصول إلى صيغة نهائية خلال وقت قريب وكذلك إعدادها إصلاحات تشريعية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار العقاري.